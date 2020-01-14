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Электричка «Шостка-Киев» загорелась на ходу: подробности, фото и видео происшествия
В понедельник, 13 января, загорелась электричка, которая ехала по маршруту «Шостка-Киев». В эти же дни произошел пожар в дизель-поезде сообщением Сумы-Мерчик.
Telegram-канал «Украина Сейчас» сообщает, что электричка загорелась между селом Халимоново и Бахмачем. Пассажиров высадили из поезда. Они были вынуждены несколько часов ждать, пока их посадят в другую электричку.
Из-за пожара возникли значительные задержки и в движении других поездов
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по информации компании «Укрзалізниця» в 2019 году резко увеличилось количество пожаров в пригородных электричках. Их произошло в два раза больше, чем в 2018 году. Директор по развитию бизнеса перевозчика Андрей Рязанцев назвал причину происходящего и сказал, как не допустить пожары в дальнейшем.
Фото: Артем Букреев (Facebook)
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