Украина

Более 23 миллионов гривен направила «Дарница» в 2019 году на благотворительность

Фармацевтическая компания «Дарница» в 2019 году поддержала общественно важные проекты на сумму 23,4 млн грн. Основными направлениями помощи были: медикаменты и оборудование для более чем 100 медицинских учреждений, лекарства на нужды бойцов ООС, содействие образовательным проектам в Украине, поддержка онкобольных детей. По словам совладельца «Дарницы» Глеба Загория, одним из самых важных направлений является поддержка современного образования.

«Это инвестиции в Украину будущего — в развитие, ценности и системные изменения. В частности, мы поддерживаем Украинский католический университет, который, как и мы, опережает время, разрушает стереотипы и интегрирует европейские достижения. В 2020 году мы продолжим это сотрудничество и направим на стипендиальные программы и развитие Киевского центра УКУ 12,5 млн грн», — рассказал Глеб Загорий.

Как сообщает пресс-служба компании, всего с 2017-го по 2019 год «Дарница» направила на эти цели 41,4 млн грн. Кроме того, в 2019 году «Дарница» помогала Киево-Могилянской академии, The Aspen Institute Kyiv и фонду Tabletochki; спонсировала проект #MEETheFUTURE и международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцыка; присоединилась к проекту «Щедрий вівторок» в рамках глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив подчеркнул, что «Дарница» активно привлекает к благотворительным проектам своих сотрудников.

«В 2019 году благотворительная помощь „Дарницы“ составила более 23 млн грн, и около 150 тыс. грн — непосредственный вклад наших сотрудников. Это лучший пример синергии. Я надеюсь, что круг людей, которых „Дарница“ привлекает к культуре благотворительности, будет ежегодно расширяться», — сказал Шимкив.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн.

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