Реальный шанс: дипломат рассказал, как Украине использовать трагедию с "Боингом" в Иране

Украина

После трагедии в Иране, где войска ПВО сбили украинский «Боинг», Украина должна проявить активность, в частности, выйти с инициативой о пересмотре процедуры оценки рисков в гражданской авиации.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Трагедия, случившаяся 8 января с „Боингом“, дает нам возможность вести более активную игру», — отметил он и добавил, что в Украине острее всех понимает важность этого — над нашей территорией летом 2014 года был сбит малазийский авиалайнер.

«Сейчас у нас возникла возможность совместных интересов на Ближнем Востоке с США и другими партнерами, ее критически важно использовать», — добавил дипломат. При этом Павел Климкин не согласен с тем, что в данной ситуации Украине отведена роль статиста.

«Я так не считаю. Эту роль мы себе сами отводим. С нами не делятся информацией в режиме реального времени, нет согласования ключевых заявлений, мы на самом деле вне контекста», — сказал он.

Павел Климкин назвал авиакатастрофу в Иране трагедией для всей страны и добавил: «Однако, если мы не используем эту ситуацию для того, чтобы улучшить наш внешнеполитический профиль, это будет принципиально неправильно».

Полный текст интервью с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным «Боевые действия на Донбассе могут активизироваться уже весной-летом» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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