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В Иране сделали новое заявление о «черных ящиках» сбитого самолета МАУ
Для расшифровки записей бортовых самописцев сбитого украинского Boeing 737 МАУ Иран отправит «черные ящики» во Францию.
Как сообщает «ZN.UA», расшифровка будет проводиться на территории Украины.
«Черные ящики» также будут отправлены во Францию для выяснения всех аспектов катастрофы", — указано в сообщении.
Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило, что будет участвовать в подготовке расшифровки бортовых самописцев.
Представитель следственной группы Ирана в ближайшие дни прибудет в Украину — он определит, сможет ли украинская лаборатория расшифровать «черные ящики» самолета.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в СНБО объяснили, почему украинское посольство в Иране заявляло о крушении самолета МАУ по «техническим причинам». Это было «необходимое решение».
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