Украина

«Необходимое решение»: в СНБО объяснили скандальное заявление посольства о крушении самолета МАУ по техническим причинам

Заявление украинского посольства в Иране о том, что к авиакатастрофе «Боинга» Международных авиалиний Украины привели «технические причины», было санкционировано руководством нашей страны.

Об этом в интервью изданию «Цензор.нет» заявил секретарь Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. «Заявление посольства было санкционирована нами, это было необходимо решение для того, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски», — сказал он и добавил, что эти действия «полностью соответствовали национальным интересам» Украины.

Данилов также заявил, что результаты работы полезны для государства: «И за это я готов отвечать». Также секретарь СНБО отметил, что в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя «репутационные риски».

«Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Данилов заявлял, что украинская сторона знала о поражении ракетой украинского «Боинга» еще до того, как эту версию озвучили лидеры США, Канады и Великобритании.

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