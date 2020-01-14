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В Закарпатье из-за зажженной свечи погиб младенец
Трагедия произошла в селе Порошково Закарпатской области поздно вечером в понедельник, 13 января. Медики сообщили в полицию о смерти годовалой девочки — на теле ребенка были обнаружены термические ожоги.
— Следователи установили, что происшествие произошло в доме, расположенном в поле за 400 метров от населенного пункта. В здании нет ни газа, ни света, ни воды. Выяснилось, что около 21:00 родители девочки — 27-летний отец и 17-летняя мать — оставили без присмотра двух своих детей, а сами ушли. Возле кроватки спящего младенца они установили зажженную свечу. От нее и загорелась кровать. В результате ребенок получил значительные ожоги, что, вероятно, и стало причиной его смерти. Находившиеся в помещении старшая сестра не пострадала, — сообщают в ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
По факту трагедии открыто уголовное производство по статье «Злостное невыполнение родителями их обязанностей, что привело к тяжелым последствиям». Ведется следствие.
Полиция и социальные службы проверяют условия проживания детей в доме и будет инициировать рассмотрение вопроса об изъятии второго ребенка из данной семьи.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагедии в Черкасской области. Там дети погибли из-за обогревателя.
А в Черкассах 38-летний мужчина спас двоих детей на пожаре. Рискуя жизнью, он вытащил из горящего дома пятилетних мальчиков-близнецов.
Уже в новом году подобный случай произошел в Сквире под Киевом. Проходий спас от верной смерти на пожаре семью с тремя детьми.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..