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- 14:09 Масштабный потоп в Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших
Масштабный потоп в Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших
Госпитализированы 5 человек, обварившихся кипятком при прорыве трубы возле Ocean Plaza.
«Всего поступило 11 обращений. Четверо человек сейчас находятся в ожоговом центре на ул. Краковской, еще один пострадавший — в областной больнице. Шестеро людей от госпитализации отказались, они находятся на амбулаторном лечении. Возможно, травмы были не очень серьезные и они, получив помощь, приняли решение уйти домой», — сообщила изданию OBOZREVATEL руководитель пресс-службы департаменте охраны здоровья Киева Наталья Вишневская.
Журналисты связались с фирмой-перевозчиком, маршрутное такси которой застряла в образовавшейся при потопе яме. Выяснилось, что ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
Также прокуратура Киева изменила квалификацию в производстве о прорыве трубы. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины — нарушение во время разработки, конструирования, изготовления или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступлению иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео последствий потопа в ТРЦ Ocean Plaza.
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