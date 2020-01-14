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Происшествия

Масштабный потоп в Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших

14:09 14 января 2020 555
Потоп в Ocean Plaza
Инф. «ФАКТОВ»

Госпитализированы 5 человек, обварившихся кипятком при прорыве трубы возле Ocean Plaza.

«Всего поступило 11 обращений. Четверо человек сейчас находятся в ожоговом центре на ул. Краковской, еще один пострадавший — в областной больнице. Шестеро людей от госпитализации отказались, они находятся на амбулаторном лечении. Возможно, травмы были не очень серьезные и они, получив помощь, приняли решение уйти домой», — сообщила изданию OBOZREVATEL руководитель пресс-службы департаменте охраны здоровья Киева Наталья Вишневская.

Журналисты связались с фирмой-перевозчиком, маршрутное такси которой застряла в образовавшейся при потопе яме. Выяснилось, что ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Также прокуратура Киева изменила квалификацию в производстве о прорыве трубы. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины — нарушение во время разработки, конструирования, изготовления или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступлению иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео последствий потопа в ТРЦ Ocean Plaza.

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