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Происшествия

Появилось видео последствий жуткого потопа в Ocean Plaza

13:54 14 января 2020 205
Потом в ТРЦ на Лыбидской
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили свежее видео из столичного ТРЦ Ocean Plaza, часть которого оказалась затопленной после масштабного прорыва трубы теплотрассы в районе станции киевского метро «Лыбидская».

Видео в социальные сети выложил ресурс «dtp.kiev.ua». «Последствия вчерашнего потопа в Киеве на Лыбедской. Работники вычищают магазины в торговом центре», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ночью после прорыва трубы возле ТРЦ образовались новые провалы — провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне со стороны входа в «Ашан».

Также сообщалось, что после аварии в Киеве полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 270−1 («Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства») Уголовного кодекса Украины, а столичные власти пообещали компенсации всем пострадавшим в результате ЧП.

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