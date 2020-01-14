Происшествия

От удара авто вылетело на обочину: полицейские попали в жесткое ДТП на Херсонщине (фото, видео)

Автомобиль полиции попал в жесткое ДТП на Херсонщине — инцидент произошел в Геническом районе неподалеку от поселка Новоалексеевка. Ранее на трассе Киев — Харьков автомобиль насмерть сбил патрульную, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.

В борт полицейского авто влетел автомобиль Mitsubishi.

Данных о жертвах и пострадавших пока нет, сообщает Херсон оперативный, однако на опубликованных фото видно, что у полицейского авто оказался сильно разбит левый борт.

Причиной столкновения мог быть сильный туман.

Фото с места аварии

Напомним, ранее в Борисполе под Киевом полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину и тот скончался на месте. Это произошло, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания.

А перед этим во Львове полицейские гонялись за злостным нарушителем правил дорожного движения, который травмировал полицейского и стал виновником ДТП с участием машины правоохранителей.

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