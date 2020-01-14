Украина

В Киеве из-за прорыва трубы у Ocean Plaza транспорт изменил маршруты: что важно знать

В Киеве после масштабного прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича (возле Лыбедской площади) на время проведения противоаварийных работ перекрыли движение (схему объезда смотрите здесь). В связи с этим изменились маршруты ряда троллейбусов (№№ 1, 12, 42-Д, 43, 50) и автобусов (№№ 20, 20-К, 27, 51, 52). В «Киевпасстрансе» просят пассажиров заранее спланировать свои маршруты с учетом внесенных корректив:

- троллейбус № 1 курсирует от между улицами Маршальской и Саперно-Слободской;

- троллейбус № 12 — от станции метро «Васильковская» до улицы Саперно-Слободской;

- троллейбус № 42-Д — от проспекта Отрадный до улицы Саперно-Слободской;

- троллейбус № 43 — от Кибцентра до Дарницкой площади без заезда на Лыбедскую площадь;

- троллейбус № 50 — от улицы Милославской до Дарницкой площади;

- автобус № 20 — станция метро «Площадь Льва Толстого» — улица Джона Маккейна — б-р Дружбы Народов — ж/м «Корчеватое»;

- автобус № 20К — станция метро «Площадь Льва Толстого» — улица Джона Маккейна — б-р Дружбы Народов — улица Маршальская;

- автобус № 27 — от с. Пирогов до Демеевской площади;

- автобус № 51 — от станции метро «Красный хутор» до Демеевской площади;

- автобус № 52 — от улицы Закарпатской до Демеевской площади.

По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича планируют восстановить в среду, 15 января. Сейчас в районе Оcean Plaza проводятся ремонтно-восстановительные работы, пока ТРЦ временно закрыт.

«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в Киеве временно ограничено движение на Северном и Южном мостах, а также о том, что изменится работа общественного транспорта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter