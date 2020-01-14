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Украина

Квартира в Донецке и крупный долг: что известно о задержанной главе одесской налоговой (фото)

15:27 14 января 2020 606
Наталья Чеботарева
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Задержанная при передаче крупной взятки прокурору глава налоговой службы Одесской области https://fakty.ua/330 776 Наталья Чеботарева переехала в Одессу с Донбасса в августе 2015 года. Работала заместителем начальника Государственной налоговой инспекции в Буденновском районе Донецка. Это подразделение донецкого главка тогдашнего Министерства доходов и сборов.

Исполняющей обязанности начальника регионального главка ГНС Украины 38-летняя чиновница стала четыре месяца назад, в сентябре 2019 года.

В декларации о доходах за 2018 год Наталья Чеботарева указала две квартиры: одна — в Макеевке, на ее родине, другая — в Донецке. Где она проживает в Одессе, неизвестно.

Также чиновница задекларировала Mercedes Benz 2008 года выпуска.

По 2018 год она заработала почти 300 тысяч гривен, а также получила 32 тысячи гривен военной пенсии (согласно декларации) и чуть более 6 тысяч гривен в качестве социальной помощи.

В декабре 2019-го Чеботарева подала декларацию об изменениях в имущественных доходах, указав денежный заем в размере более 586 тысяч гривен, полученный от некоего Сергея Совгира. (Если эту сумму «конвертировать» в доллары, то получается примерно 25 тысяч долларов — именно та сумма, которую она разово предложила прокурору).

В Одессу Чеботарева переехала не одна, а вместе с сыном, который фигурирует в ее декларации.

Напомним, в связи с коррупционным скандалом все руководство Одесской региональной ГНС отстранено от должностей.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», на крупной взятке попалась чиновница Офиса президента.

Фото Facebook/Наталья Чеботарева

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