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Квартира в Донецке и крупный долг: что известно о задержанной главе одесской налоговой (фото)
Задержанная при передаче крупной взятки прокурору глава налоговой службы Одесской области https://fakty.ua/330 776 Наталья Чеботарева переехала в Одессу с Донбасса в августе 2015 года. Работала заместителем начальника Государственной налоговой инспекции в Буденновском районе Донецка. Это подразделение донецкого главка тогдашнего Министерства доходов и сборов.
Исполняющей обязанности начальника регионального главка ГНС Украины 38-летняя чиновница стала четыре месяца назад, в сентябре 2019 года.
В декларации о доходах за 2018 год Наталья Чеботарева указала две квартиры: одна — в Макеевке, на ее родине, другая — в Донецке. Где она проживает в Одессе, неизвестно.
Также чиновница задекларировала Mercedes Benz 2008 года выпуска.
По 2018 год она заработала почти 300 тысяч гривен, а также получила 32 тысячи гривен военной пенсии (согласно декларации) и чуть более 6 тысяч гривен в качестве социальной помощи.
В декабре 2019-го Чеботарева подала декларацию об изменениях в имущественных доходах, указав денежный заем в размере более 586 тысяч гривен, полученный от некоего Сергея Совгира. (Если эту сумму «конвертировать» в доллары, то получается примерно 25 тысяч долларов — именно та сумма, которую она разово предложила прокурору).
В Одессу Чеботарева переехала не одна, а вместе с сыном, который фигурирует в ее декларации.
Напомним, в связи с коррупционным скандалом все руководство Одесской региональной ГНС отстранено от должностей.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», на крупной взятке попалась чиновница Офиса президента.
Фото Facebook/Наталья Чеботарева
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