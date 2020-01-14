Представлялись бойцами АТО: россиянин сколотил в Украине банду, похищавшую людей (фото)

Происшествия

В прошлом году 26-летний гражданин РФ создал группировку, которая совершала особо тяжкие преступления. Примерно в это же время организованная другим россиянином банда орудовала под Одессой.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что преступники похищали людей и требовали возвращения несуществующих долгов. Следователи Нацполиции установили причастность группы к четырем эпизодам, в ходе которых вымогали около 11 млн гривен. Сейчас правоохранители устанавливают других граждан, которые пострадали от этой банды.

Под предлогом возврата долгов злоумышленники нередко представлялись участниками АТО, а затем при помощи насилия, угроз убийства или похищения требовали у потерпевших деньги. Бандиты работали по заказу третьих лиц, а для прикрытия преступной деятельности использовали различные субъекты хозяйствования.

Задержаны трое подозреваемых — злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Организатора банды объявили в международный розыск, еще четверых подозреваемых — в государственный.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем задержали ОПГ из 20 человек.

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