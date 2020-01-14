- 16:26 Одиозный чиновник времен Януковича может возглавить госслужбу
- 16:23 Возле Офиса президента прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
- 16:21 Милованову запретили общаться с людьми: министр назвал причину
- 16:19 Теперь все будет хорошо: глава финансового комитета Рады "засеял" нардепов зерном
- 16:00 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 15:51 "Важно найти заказчиков": мать Окуевой выступила с обращением в связи с поимкой подозреваемых
- 15:49 Решение встретили аплодисментами: всем прокурорам по делу о расстрелах на Майдане дали отвод
- 15:45 Представлялись бойцами АТО: россиянин сколотил в Украине банду, похищавшую людей
- 15:37 Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутникового ТБ
- 15:28 МАУ не будет платить компенсации в связи с катастрофой "Боинга" в Иране: появилось разъяснение
- 15:27 Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
- 15:27 Квартира в Донецке и крупный долг: что известно о задержанной главе одесской налоговой
Решение встретили аплодисментами: всем прокурорам по делу о расстрелах на Майдане дали отвод
В Киеве Святошинский районный суд принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года. Ранее адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская назвала «марионетками» новых прокуроров по делу о расстрелах на Майдане.
Как сообщает «Укринформ», решение об отводе прокуроров принял судья Сергей Дячук. «Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд решил удовлетворить заявление Закревской», — заявил судья. Сообщается, что это решение Сергея Дячука находившиеся в зале потерпевшие встретили апплодисментами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокаты и родственники Героев Небесной Сотни обратились к главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего расстрелы на Майдане зимой 2014 года.
Также сообщалось, что в декабре 2019 года экс-бойцов подразделения «Беркут», которых подозревают в убийствах на Майдане, вывезли из Лукьяновсого СИЗО и передали России в рамках обмена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»