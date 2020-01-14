23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Решение встретили аплодисментами: всем прокурорам по делу о расстрелах на Майдане дали отвод

15:49 14 января 2020 254
Судейский молоток
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве Святошинский районный суд принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года. Ранее адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская назвала «марионетками» новых прокуроров по делу о расстрелах на Майдане.

Как сообщает «Укринформ», решение об отводе прокуроров принял судья Сергей Дячук. «Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд решил удовлетворить заявление Закревской», — заявил судья. Сообщается, что это решение Сергея Дячука находившиеся в зале потерпевшие встретили апплодисментами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокаты и родственники Героев Небесной Сотни обратились к главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего расстрелы на Майдане зимой 2014 года.

Также сообщалось, что в декабре 2019 года экс-бойцов подразделения «Беркут», которых подозревают в убийствах на Майдане, вывезли из Лукьяновсого СИЗО и передали России в рамках обмена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Снег

Похолодание еще впереди: синоптик уточнила прогноз на 15 января

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер