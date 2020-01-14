Украина

Решение встретили аплодисментами: всем прокурорам по делу о расстрелах на Майдане дали отвод

В Киеве Святошинский районный суд принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года. Ранее адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская назвала «марионетками» новых прокуроров по делу о расстрелах на Майдане.

Как сообщает «Укринформ», решение об отводе прокуроров принял судья Сергей Дячук. «Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд решил удовлетворить заявление Закревской», — заявил судья. Сообщается, что это решение Сергея Дячука находившиеся в зале потерпевшие встретили апплодисментами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокаты и родственники Героев Небесной Сотни обратились к главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего расстрелы на Майдане зимой 2014 года.

Также сообщалось, что в декабре 2019 года экс-бойцов подразделения «Беркут», которых подозревают в убийствах на Майдане, вывезли из Лукьяновсого СИЗО и передали России в рамках обмена.

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