Украина

Адвокаты и родственники Небесной сотни обратились к главе ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой отстранить Александра Буряка от должности руководителя отдела, расследующего «дела Майдана». Об этом говорится на странице Общественной организации «Родственники Героев Небесной Сотни».

По мнению родных погибших на Майдане, назначение Буряка состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.

В обращении также говорится, что именно Александр Буряк упоминается в записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, обнародованных на официальном сайте НАБУ.

Из этого подписанты делают вывод, что Павел Волк находится в тесных дружеских отношениях с Буряком, что может «по звонку» получить от ГБР нужное решение или следственное действие.

В заявлении указывается, что розыскные действия, в результате которых получены эти записи проводились именно при расследовании дела Майдана, а ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами дел Майдана. Это свидетельствует о наличии у Буряка конфликта интересов.

По мнению авторов обращения, все это делает невозможным конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством отдела ГБР. Также подобное назначение будет негативно влиять на доверие общества к следствию по делам Майдана.

Активисты возлагают ответственность за это назначение на директора ГБР Ирину Венедиктову и призывают ее отменить это решение и назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность, на котором преимущество получат люди, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества.

Напомним, ранее из Генпрокуратуры уволили Сергея Горбатюка, который руководил расследованием преступлений на Майдане, совершенных во время Революции Достоинства.

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