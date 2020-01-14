В Киеве ребенок погиб в ванне из-за недосмотра родителей

Происшествия

Во вторник, 14 января, на улице Архитектора Вербицкого в ванной захлебнулся маленький ребенок. За день до этого несчастный случай произошел на Закарпатье — младенец погиб из-за зажженной свечи.

«Информатор» сообщает, что возраст погибшего мальчика — год и 9 месяцев.

По предварительным данным, мать ребенка оставила его одного купаться в ванной. Когда она вернулась, то мальчик не подавал признаков жизни. Приехавшая «скорая помощь» только констатировали смерть. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ДТП в Днепропетровской области погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь, а также женщина 1982 года рождения. Водитель Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением, и машина влетела в пруд.

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