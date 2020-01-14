23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве ребенок погиб в ванне из-за недосмотра родителей

17:07 14 января 2020 264
Скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 14 января, на улице Архитектора Вербицкого в ванной захлебнулся маленький ребенок. За день до этого несчастный случай произошел на Закарпатье — младенец погиб из-за зажженной свечи.

«Информатор» сообщает, что возраст погибшего мальчика — год и 9 месяцев.

По предварительным данным, мать ребенка оставила его одного купаться в ванной. Когда она вернулась, то мальчик не подавал признаков жизни. Приехавшая «скорая помощь» только констатировали смерть. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ДТП в Днепропетровской области погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь, а также женщина 1982 года рождения. Водитель Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением, и машина влетела в пруд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снег

Похолодание еще впереди: синоптик уточнила прогноз на 15 января

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер