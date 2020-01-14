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Поздравления с Крещением Господним 2020: яркие открытки, пожелания, смс
19 января в Украине отмечают Крещение Господне (Господне Богоявление). В этот день нужно поздравить всех своих близких с праздником.
«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и красивых поздравлений с Крещением Господним.
Поздравляю вас с Крещением Господним —
Днем, когда крестился наш Господь.
И желаю крепкого здоровья,
Пусть растут удача и доход.
Пусть Крещение вас одарит счастьем
И духовной чистой красотой.
Прочь пускай уходят все ненастья,
А в ваш дом придут мир и покой.
Я желаю лишь добра и света
И большой и чистой вам любви.
И живите долгие вы лета,
Пусть Господь от бед вас сохранит.
***
Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.
Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!
***
В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.
С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.
***
Поздравим всех, кто верит!
Откроем свету двери.
Запомните, крещение —
Души вашей прощение.
Раз день Богоявления,
А Духа восхваления,
В водичку окунитесь,
Очиститесь, креститесь.
Ко всем с добром идите,
Родных своих любите,
Удачу берегите!
***
Снег тихонечко искрится,
Ангел в небе пролетел,
Ведь сегодня Бог крестился,
Нет серьезней в мире дел.
Добрым людям помогая,
Он вознесся в небеса,
И сейчас всем нам сияет
В облаках его краса.
Пусть божественная помощь
Не оставит вас в нужде,
А проблемы разрешатся.
Мира, счастья на Земле.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...