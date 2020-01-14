Поздравления с Крещением Господним 2020: яркие открытки, пожелания, смс

Общество и люди

19 января в Украине отмечают Крещение Господне (Господне Богоявление). В этот день нужно поздравить всех своих близких с праздником.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и красивых поздравлений с Крещением Господним.

Поздравляю вас с Крещением Господним —

Днем, когда крестился наш Господь.

И желаю крепкого здоровья,

Пусть растут удача и доход.

Пусть Крещение вас одарит счастьем

И духовной чистой красотой.

Прочь пускай уходят все ненастья,

А в ваш дом придут мир и покой.

Я желаю лишь добра и света

И большой и чистой вам любви.

И живите долгие вы лета,

Пусть Господь от бед вас сохранит.

***

Желаю вам в Крещение Господне:

Пусть все невзгоды унесет вода,

Чтоб стали вы от трудностей свободней

И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,

Чтобы Господь ваш дом благословил.

Будьте всегда успешны, как и прежде.

Пусть вам хватает дел благих и сил!

***

В Крещенские морозы

Святая пусть вода

С души все смоет слезы

И беды навсегда.

С Крещением Господним!

Пусть Божья благодать

На вас сойдет сегодня,

Чтоб светом озарять.

***

Поздравим всех, кто верит!

Откроем свету двери.

Запомните, крещение —

Души вашей прощение.

Раз день Богоявления,

А Духа восхваления,

В водичку окунитесь,

Очиститесь, креститесь.

Ко всем с добром идите,

Родных своих любите,

Удачу берегите!

***

Снег тихонечко искрится,

Ангел в небе пролетел,

Ведь сегодня Бог крестился,

Нет серьезней в мире дел.

Добрым людям помогая,

Он вознесся в небеса,

И сейчас всем нам сияет

В облаках его краса.

Пусть божественная помощь

Не оставит вас в нужде,

А проблемы разрешатся.

Мира, счастья на Земле.

Также читайте подборку поздравлений с Крещенским сочельником.

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