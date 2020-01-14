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Общество и люди

Поздравления с Крещением Господним 2020: яркие открытки, пожелания, смс

6:55 18 января 2020 38
Крещение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 января в Украине отмечают Крещение Господне (Господне Богоявление). В этот день нужно поздравить всех своих близких с праздником.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и красивых поздравлений с Крещением Господним.

Крещение Господне

Поздравляю вас с Крещением Господним —
Днем, когда крестился наш Господь.
И желаю крепкого здоровья,
Пусть растут удача и доход.

Пусть Крещение вас одарит счастьем
И духовной чистой красотой.
Прочь пускай уходят все ненастья,
А в ваш дом придут мир и покой.

Я желаю лишь добра и света
И большой и чистой вам любви.
И живите долгие вы лета,
Пусть Господь от бед вас сохранит.

***
Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!

Крещение Господне

***
В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

Крещение Господне

***
Поздравим всех, кто верит!
Откроем свету двери.
Запомните, крещение —
Души вашей прощение.
Раз день Богоявления,
А Духа восхваления,
В водичку окунитесь,
Очиститесь, креститесь.
Ко всем с добром идите,
Родных своих любите,
Удачу берегите!

Крещение Господне

***
Снег тихонечко искрится,
Ангел в небе пролетел,
Ведь сегодня Бог крестился,
Нет серьезней в мире дел.

Добрым людям помогая,
Он вознесся в небеса,
И сейчас всем нам сияет
В облаках его краса.

Пусть божественная помощь
Не оставит вас в нужде,
А проблемы разрешатся.
Мира, счастья на Земле.

Крещение Господне

Также читайте подборку поздравлений с Крещенским сочельником.

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