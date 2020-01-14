Крещение Господне 2020: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

19 января принято поздравлять друг друга с Крещением Господним.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и красивых поздравлений.

Чудесный праздник средь зимы —

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжелой.

Пусть душам вашим явит свет

Дух Божий — белый голубь.

Желаем счастья и добра

Вам каждую минуту,

Судьба к Вам будет пусть щедра,

А Бог — к молитвам чуток.



***

Вот светлый праздник наступает,

Несет нам радость и прощение.

Мы о проблемах забываем,

Я поздравляю Вас с Крещением!

Пусть дом наполнится теплом,

Душа смиренной будет, чистой.

Пусть все невзгоды будут сном,

А жизнь — счастливой и лучистой!



***

В хрустальной тишине зимы,

У проруби холодной,

Торжественно встречаем мы

Крещение Господне.

Пусть освятит тебя вода,

Дарует всепрощение,

И счастье пусть на все года

Несет Богоявление.

Здоровья, радости тебе,

Достатка, долгих лет.

Пусть внемлет Бог твоей мольбе,

Хранит тебя от бед.

***

В светлый праздник пожелаю —

Пусть душа твоя сверкает!

Пусть крещенская вода

Беды смоет без следа.

Пожелаю верить в чудо

И встречать его повсюду,

Достижения высот

Пусть Крещенье принесет!

***

В Крещение Господне хочу пожелать,

Чтобы Божья на Вас сошла благодать.

Водица святая пусть смоет печали,

Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.

Господь пусть за все грехи Вас простит,

А ангел Божий семью и дом хранит.

Также читайте подборку поздравлений с Крещенским сочельником.

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