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Общество и люди

Крещение Господне 2020: красивые поздравления и открытки

10:57 18 января 2020 23
Крещение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 января принято поздравлять друг друга с Крещением Господним.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и красивых поздравлений.

Читайте также: Поздравления с Крещением Господним 2020: яркие открытки, пожелания, смс

Крещение Господне

Чудесный праздник средь зимы —
Крещение Господне.
В сей день духовной чистоты
Желаем стать свободней
От мыслей грустных и от бед,
От суеты тяжелой.
Пусть душам вашим явит свет
Дух Божий — белый голубь.
Желаем счастья и добра
Вам каждую минуту,
Судьба к Вам будет пусть щедра,
А Бог — к молитвам чуток.

Крещение Господне
***
Вот светлый праздник наступает,
Несет нам радость и прощение.
Мы о проблемах забываем,
Я поздравляю Вас с Крещением!

Пусть дом наполнится теплом,
Душа смиренной будет, чистой.
Пусть все невзгоды будут сном,
А жизнь — счастливой и лучистой!

Крещение Господне
***
В хрустальной тишине зимы,
У проруби холодной,
Торжественно встречаем мы
Крещение Господне.

Пусть освятит тебя вода,
Дарует всепрощение,
И счастье пусть на все года
Несет Богоявление.

Здоровья, радости тебе,
Достатка, долгих лет.
Пусть внемлет Бог твоей мольбе,
Хранит тебя от бед.

***
В светлый праздник пожелаю —
Пусть душа твоя сверкает!
Пусть крещенская вода
Беды смоет без следа.

Пожелаю верить в чудо
И встречать его повсюду,
Достижения высот
Пусть Крещенье принесет!

Крещение Господне

***
В Крещение Господне хочу пожелать,
Чтобы Божья на Вас сошла благодать.
Водица святая пусть смоет печали,
Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.
Господь пусть за все грехи Вас простит,
А ангел Божий семью и дом хранит.

Крещение Господне

Также читайте подборку поздравлений с Крещенским сочельником.

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