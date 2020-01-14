- 18:36 Нардепы определились со своим отношением к сбитому в Иране "Боингу": Рада приняла постановление
- 18:34 Ритуальное убийство семейной пары под Черниговом: «колдуну» вынесли приговор
- 18:15 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского спринта
- 18:05 Пожар в одесском колледже: бывшему начальнику регионального управления ГСЧС припомнили ЧП с 32-мя погибшими
- 18:02 Громкий скандал под Киевом: мужчину, забившего насмерть 2-летнего пасынка, тайно выпустили на свободу
- 18:01 Дмитрий Монатик впервые показал лицо младшего сына
- 17:59 Где в Киеве самый грязный воздух?
- 17:47 В лесу под Харьковом нашли десятки попугаев, зараженных опасным вирусом
- 17:46 Отрезал руки и ноги: под Ровно пенсионер зверски расправился со своей женой
- 17:23 Скончалась украинская заробитчанка, которую в Польше работодатель бросил умирать на автобусной остановке
- 17:22 Без Беседина и Родригеса: «Динамо» назвало список футболистов на сбор в Турции
- 17:15 Дочь Анастасии Заворотнюк отмечает день рождения
Ритуальное убийство семейной пары под Черниговом: «колдуну» вынесли приговор
В понедельник, 13 января, в Чернигове суд вынес приговор двум преступникам, которые из корыстных побуждений убили супругов во время оккультного обряда и закопали их тела на свиноферме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
В Деснянском районном суде Чернигова доказано, что в 2017 году обвиняемые периодически проводили оккультные обряды, в которых участвовала супружеская пара из Киева. Но при очередном визите злоумышленники убили и мужа и жену, чтобы завладеть их имуществом.
Суд назначил «колдуну» наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а его сообщнице — 11 лет с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бизнесмен расстрелял семью своего друга, будучи уверенным, что убивает сатану.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!