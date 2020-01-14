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Украина

Ритуальное убийство семейной пары под Черниговом: «колдуну» вынесли приговор

18:34 14 января 2020 138
Магия
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 13 января, в Чернигове суд вынес приговор двум преступникам, которые из корыстных побуждений убили супругов во время оккультного обряда и закопали их тела на свиноферме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В Деснянском районном суде Чернигова доказано, что в 2017 году обвиняемые периодически проводили оккультные обряды, в которых участвовала супружеская пара из Киева. Но при очередном визите злоумышленники убили и мужа и жену, чтобы завладеть их имуществом.

Суд назначил «колдуну» наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а его сообщнице — 11 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бизнесмен расстрелял семью своего друга, будучи уверенным, что убивает сатану.

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