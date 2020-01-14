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Нардепы определились со своим отношением к сбитому в Иране "Боингу": Рада приняла постановление
Верховная Рада выразила соболезнования семьям погибших при крушении «Боинга» МАУ 8 января и настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за трагедию. Об этом говорится в заявлении, которое было принято украинским парламентом.
В документе, поддержанном 368 голосами, Верховная Рада Украины выражает глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших, а также парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе 8 января. Соболезнования выражаются коллективу «МАУ», потерявшему девятерых коллег.
«Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат иранской стороной», — объявили в Верховной Раде.
В итоговый текст документа не попало предложение к органам власти своевременно и всесторонне информировать общество о причинах катастрофы и о ходе расследования. Инициаторами этой правки были три фракции Рады. Несмотря на очень обтекаемую формулировку, она не была включена в заявление.
Напомним, 8 января самолет МАУ, выполнявший рейс PS 752 Тегеран — Киев, упал на территории Ирана. Пассажирский лайнер был сбит боевой ракетой. 11 января Корпус стражей исламской революции Ирана признал свою вину в крушении украинского самолета.
На борту «Боинга» находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Кроме 11 граждан Украины, погибли представители Ирана, Канады, Афганистана, Великобритании, Германии и Швеции.
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