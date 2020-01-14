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В Николаеве двое детей изнасиловали мужчину-инвалида
14 января, в Николаеве двое подростков 12 и 13 лет надругались над парнем с инвалидностью. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в Корабельный райотдел поступило сообщение из больницы о госпитализации 25-летнего парня с инвалидностью. У мужчины диагностировали повреждение в области прямой кишки. Ранее в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.
Следственно-оперативной группе пострадавший мужчина сообщил, что эти телесные повреждения ему нанесли двое подростков, использовавшие посторонние предметы.
В этот же день полицейские установили двух причастных к преступлению жителей Николаева — подростков 12 и 13 лет.
Обоих школьников вызвали в райотдел полиции вместе с родителями. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Изнасилование группой лиц», согласно которой уличенных в преступлении могут приговорить к лишению свободы на срок от 7 до 12 лет. Однако уголовная ответственность за такое преступление предусмотрена только с 14 лет.
Напомним, в Черниговской области полиция задержала мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю дочь.
Под Николаевом 40-летний педофил изнасиловал 13-летнюю девочку.
А в Запорожской области мужчина, угрожая расправой, изнасиловал 13-летнюю сестру своей жены.
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