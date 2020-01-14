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Полицейский был пьян: открылись неожиданные обстоятельства ДТП с участием патрульных под Херсоном (видео)
Причиной жесткого ДТП в Геническом районе под Херсоном, в которое попал автомобиль полиции, был не сильный туман, как предполагалось ранее, а, вероятно, состояние одного из правоохранителей.
Об этом говорится в посте на Facebook-странице PoliceContro lUkraine.
Информационный ресурс напоминает, что около 9:20 во вторник, 14 января, на участке трассы между Геническом и Новоалексеевка автомобиль «MITSUBISHI Lancer» в условиях недостаточной видимости из-за сильного тумана выехал на встречную полосу, где столкнулся с патрульным автомобилем «SKODA Rapid» Крымской полиции. В результате лобового столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения.
Как оказалось, за рулем Mitsubishi Lancer был сотрудник полицейский группы реагирования патрульной полиции; он находился в состоянии опьянения и при прохождении досмотра в больнице, у него было 1,8 промилле алкоголя.
Вторым участвовавшим в столкновении автомобилем — Skoda Rapid — управлял патрульный полицейский, командированный из Харькова. В результате ДТП констатировали у него трещину позвонка и перелом ребер. Также пострадали другие патрульные АР Крым.
Как стало известно Police Control Ukraine, вероятно пьяный полицейский — это инспектор сектора реагирования патрульной полиции Хозинский Владимир Алексеевич, в его декларации указано именно это авто.
В пресс-служба Нацполиции Херсонской области уточнили, что действующий работник Генического отдела полиции, который сейчас находится в отпуске, на собственном автомобиле «MITSUBISHI» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автомобилем «SKODA RAPID», в котором находились трое сотрудников патрульной полиции АР Крым. В результате ДТП водитель «MITSUBISHI» и трое патрульных полицейских из автомобиля «SKODA RAPID» получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице.
Все обстоятельства ДТП устанавливать Государственное бюро расследований, которому переданы материалы дела.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе Киевской области 11 января около 07:00 полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.
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