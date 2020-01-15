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"Очень безнравственно": жену Пескова Татьяну Навку осудили за фото без лифчика

1:26 15 января 2020 103
Татьяна Навка
Инф. «ФАКТОВ»

Известная российская фигуристка и жена официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка, принимающая непосредственное участие в судьбе борющейся с раком Анастасии Заворотнюк, стала объектом критики пользователей российских соцсетей.

Поводом стало фото женщины в Instagram, на котором она позирует в атласном платье зеленого цвета с элегантной пряжкой на поясе и длинными рукавами.

Однако пикантность наряда создает огромный — до пупка — вырез, а также отсутствие бюстгалтера на спортсменке, пишет «Стархит».

В посте Навка поздравила подписчиков со Старым Новым годом. Она заявила, что, как правило, работает все новогодние праздники, поэтому второй Новый год любит не меньше первого.

«Поэтому, дорогие мои, с Праздником!!! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие!!! И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник отдыхая, то всегда есть второй шанс!!! А главное, хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой!!» — написала Татьяна.

Конечно, пользователи в комментариях принялись поздравлять Татьяну Навку в ответ.

Однако нашлись и те, кто не прошел мимо наряда жены Пескова.

«Татьяна вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете. Я бы порекомендовал вам удалить эту фотографию», «Татьяна, Вы предмет женского гардероба забыли одеть…», «Пикантно… Видно, что дама прелесть», «Очень безнравственно. Не ожидала от Навки. Она же всегда была скромницей», «Ну совсем грудь оголили. На вас и дети подписаны. Вы кумир- и это лишнее. Нравственность прежде всего! Поверьте!», «Вашими сосками чуть глаз мне не выкололи», «Негоже такие платье жене чиновника носить», — возмущаются юзеры.

Навка оставила негатив без внимания, поскольку привыкла к возникающей периодически критике в свой адрес. К тому же у нее просто нет времени на то, чтобы препираться с хейтерами в социальных сетях.

К тому же конец года стал для Татьяны невероятно насыщенным в связи с ее новым ледовым шоу, в котором принимает участие и Петр Чернышев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уроженке Днепра Татьяне Навке не чуждо ничто человеческое, несмотря на замужество за главным пиарщиком Путина — она даже расплакалась в студии во время записи песни с Ани Лорак.

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