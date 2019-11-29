Украинская певица заставила рыдать жену главного пиарщика Путина (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая не раз хвасталась дружбой с фигуристкой Татьяной Навкой — женой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, заставила рыдать свою подругу.

Видео, на котором Навка плачет в студии звукозаписи, опубликовала сама фигуристка.

Так она отреагировала на пение Ани Лорак — та, как делала это уже не раз, подарила голос героине Навки в очередном ледовом шоу. «Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос», — похвалила Навка Ани Лорак.

Напомним, что в новом шоу «Спящая красавица» примет участие муж больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

Также напомним, что Ани Лорак недавно похвасталась очередными наградами, которые получила в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter