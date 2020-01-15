23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Предмет для дискуссий": Джастин Трюдо прокомментировал переезд принца Гарри и Меган Маркл в Канаду

2:29 15 января 2020 33
Джастин Трюдо и Меган Маркл
Инф. «ФАКТОВ»

Похоже, проблема «Megxit» — выхода Гарри и Меган из королевской семьи — волнует не только британцев и Дональда Трампа, но и жителей Канады.

После того как 93-летняя королева Елизавета II поддержала решение 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл начать новую жизнь в качестве молодой семьи в Канаде, свое отношение к их переезду высказал и премьер-министр страны, 48-летний Джастин Трюдо, пишет КП.

В интервью телеканалу Global News его спросили: покроет ли Канада расходы на обеспечение безопасности принца Гарри, его супруги и сына.

«Это часть важных размышлений. Идут дискуссии. Мы не совсем уверены, каким будет окончательное решение. Думаю, большинство канадцев поддерживают присутствие здесь членов королевской семьи, но как все будет выглядеть и сколько стоить — это предмет для дискуссий. Королевской семье предстоит принять много решений, в том числе и самим Сассексам. Мы поддерживаем их поиски решений и тоже несем ответственность», — сказал Трюдо.

Необычность ситуации в том, что Меган и Гарри «классифицируются как люди, пользующиеся международной защитой». Это означает, что Великобритания должна обеспечивать их безопасность, в какой бы стране они не находились.

О решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехать в Канаду супруги заявили 8 января в Инстаграме. Они хотят финансовой независимости, но при этом продолжат поддерживать королеву и участвовать в мероприятиях. По слухам, Гарри и Меган чувствовали себя «лишними», поскольку все внимание уделялось принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Напомним, что Гарри и Меган поженились 19 мая 2018 года. Избранница принца родилась и выросла в США, но долгое время жила в Канаде. Там она снималась в популярном сериале «Форс-мажоры». Меган старше Гарри на три года, она уже была замужем. Чтобы войти в королевскую семью, Маркл пришлось отказаться от актерской карьеры и удалить аккаунты в социальных сетях. 6 мая 2019 года у пары родился первенец Арчи, который стал седьмым в очереди на британский престол.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный астролог раскрыла тайну поступка Меган Маркл и принца Гарри.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Гороскоп

Скорпион и Рак столкнутся с проблемами: гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер