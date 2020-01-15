Мир

Похоже, проблема «Megxit» — выхода Гарри и Меган из королевской семьи — волнует не только британцев и Дональда Трампа, но и жителей Канады.

После того как 93-летняя королева Елизавета II поддержала решение 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл начать новую жизнь в качестве молодой семьи в Канаде, свое отношение к их переезду высказал и премьер-министр страны, 48-летний Джастин Трюдо, пишет КП.

В интервью телеканалу Global News его спросили: покроет ли Канада расходы на обеспечение безопасности принца Гарри, его супруги и сына.

«Это часть важных размышлений. Идут дискуссии. Мы не совсем уверены, каким будет окончательное решение. Думаю, большинство канадцев поддерживают присутствие здесь членов королевской семьи, но как все будет выглядеть и сколько стоить — это предмет для дискуссий. Королевской семье предстоит принять много решений, в том числе и самим Сассексам. Мы поддерживаем их поиски решений и тоже несем ответственность», — сказал Трюдо.

Необычность ситуации в том, что Меган и Гарри «классифицируются как люди, пользующиеся международной защитой». Это означает, что Великобритания должна обеспечивать их безопасность, в какой бы стране они не находились.

О решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и переехать в Канаду супруги заявили 8 января в Инстаграме. Они хотят финансовой независимости, но при этом продолжат поддерживать королеву и участвовать в мероприятиях. По слухам, Гарри и Меган чувствовали себя «лишними», поскольку все внимание уделялось принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Напомним, что Гарри и Меган поженились 19 мая 2018 года. Избранница принца родилась и выросла в США, но долгое время жила в Канаде. Там она снималась в популярном сериале «Форс-мажоры». Меган старше Гарри на три года, она уже была замужем. Чтобы войти в королевскую семью, Маркл пришлось отказаться от актерской карьеры и удалить аккаунты в социальных сетях. 6 мая 2019 года у пары родился первенец Арчи, который стал седьмым в очереди на британский престол.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный астролог раскрыла тайну поступка Меган Маркл и принца Гарри.

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