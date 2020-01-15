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Шоу-бизнес

"Слишком горячо",: сын Валерии поразил Сеть откровенными кадрами (видео)

4:57 15 января 2020 4
Арсений Шульгин с девушкой
Инф. «ФАКТОВ»

Сын одиозной певицы-крымнашистки Валерии, Арсений Шульгин, умудрившийся ранее три раза кряду попасть в ДТП, снова смог удивить публику.

Так, на днях юноша, судя по его аккаунту в Instagram, отметил день рождения своей возлюбленной Лианы Волковой и поднес ей в качестве поздравления огромный букет роз.

Но затем он начал бурно проявлять свои чувства, запечатлив их в небольшом видеоролике.

В нем парочка запечатлена обнимающейся и целующейся в бассейне, причем в довольно откровенных позах.

Интересно, что отснятыми кадрами поделилась именно девушка, выложив их на всеобщее обозрение на своей персональной странице.

Многие поклонники влюбленной пары пришли в неописуемый восторг и тут же принялись поздравлять именинницу. Однако большинство комментариев содержало огромную долю негодования. Подписчики и посетили страницы Лианы упрекнули пару в том, что незачем было афишировать интим.

«Слишком горячо», «Зачем интим показываешь? Вот что значит зеленый пацан. Нашел, чем удивить», — прокомментировали пост подписчики.

А некоторые пошли еще дальше, отметив, что бывшая возлюбленная Арсения — Анна Шеридан — была намного лучше и практически во всем превосходит Лиану Волкову, а также посетовали на то, что тогда у молодых людей ничего не получилось, и они расстались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осуждению строгих морализаторов подверглась и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка: некоторым «пуританам» показалось невиданной дерзостью то, что фигуристка позволила себе сняться на фото без нижнего белья.

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