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"Слишком горячо",: сын Валерии поразил Сеть откровенными кадрами (видео)
Сын одиозной певицы-крымнашистки Валерии, Арсений Шульгин, умудрившийся ранее три раза кряду попасть в ДТП, снова смог удивить публику.
Так, на днях юноша, судя по его аккаунту в Instagram, отметил день рождения своей возлюбленной Лианы Волковой и поднес ей в качестве поздравления огромный букет роз.
Но затем он начал бурно проявлять свои чувства, запечатлив их в небольшом видеоролике.
В нем парочка запечатлена обнимающейся и целующейся в бассейне, причем в довольно откровенных позах.
Интересно, что отснятыми кадрами поделилась именно девушка, выложив их на всеобщее обозрение на своей персональной странице.
Многие поклонники влюбленной пары пришли в неописуемый восторг и тут же принялись поздравлять именинницу. Однако большинство комментариев содержало огромную долю негодования. Подписчики и посетили страницы Лианы упрекнули пару в том, что незачем было афишировать интим.
«Слишком горячо», «Зачем интим показываешь? Вот что значит зеленый пацан. Нашел, чем удивить», — прокомментировали пост подписчики.
А некоторые пошли еще дальше, отметив, что бывшая возлюбленная Арсения — Анна Шеридан — была намного лучше и практически во всем превосходит Лиану Волкову, а также посетовали на то, что тогда у молодых людей ничего не получилось, и они расстались.
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