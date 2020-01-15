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Новый сюрприз для Путина: Хомчак провел в Брюсселе переговоры с главой комитета штабов США

Начальник Генерального штаба Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, обвинивший ранее президента РФ Владимира Путина во лжи, похоже, подготовил для своего визави сюрприз: 14 января он встретился в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов, военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе, передает «Голос Америки».

«Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе», — подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов США.

Генерал Милли прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Военного комитета НАТО, которое проходит 14−15 января в штаб-квартире альянса.

Также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии и начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши. Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО. Обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества, сообщили в украинском Генштабе.

Кроме того, Хомчак принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов с операционными партнерами миссии «Решительная поддержка» (Афганистан).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой заявил, что Украина планирует в рамках миссии НАТО отправить 20 военнослужащих в Ирак после возобновления работ миссии в регионе.

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