- 06:55 Работа идет полным ходом: актер-крымнашист Добронравов рассказал о судьбе сериала "Сваты"
- 06:45 Новый сюрприз для Путина: Хомчак провел в Брюсселе переговоры с главой комитета штабов США
- 06:40 "Очень безнравственно": жену Пескова Татьяну Навку осудили за фото без лифчика
- 06:35 "Слишком горячо": сын Валерии поразил cеть откровенными кадрами
- 06:10 «Доска, два соска»: поклонники раскритиковали фото российской певицы в бикини
- 05:41 Страшный смог возвращается: дым от лесных пожаров в Австралии скоро совершит полный оборот вокруг Земли
- 05:22 На зависть "Нафтогазу"? Гончарук объяснил высокие зарплаты министров
- 04:40 Пострадали десятки детей: в США самолет сбросил топливо на начальную школу
- 03:50 Бродил по улице в приспущенных штанах: мужчину отправили под суд за секс с забором и такси
- 03:12 Много денег и "москитный флот": Ельченко рассказал, какую помощь получит Украина от США
- 02:29 "Предмет для дискуссий": Джастин Трюдо прокомментировал переезд принца Гарри и Меган Маркл в Канаду
- 01:56 НАТО нужна помощь: Украина согласилась отправить в Ирак 20 своих военнослужащих
Новый сюрприз для Путина: Хомчак провел в Брюсселе переговоры с главой комитета штабов США
Начальник Генерального штаба Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, обвинивший ранее президента РФ Владимира Путина во лжи, похоже, подготовил для своего визави сюрприз: 14 января он встретился в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как отмечается в заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов, военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе, передает «Голос Америки».
«Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе», — подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов США.
Генерал Милли прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Военного комитета НАТО, которое проходит 14−15 января в штаб-квартире альянса.
Также во время визита в штаб-квартиру НАТО Хомчак провел встречи с начальниками штабов обороны Вооруженных Сил Великобритании и Румынии и начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил Литвы и Польши. Речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО. Обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества, сообщили в украинском Генштабе.
Кроме того, Хомчак принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов с операционными партнерами миссии «Решительная поддержка» (Афганистан).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой заявил, что Украина планирует в рамках миссии НАТО отправить 20 военнослужащих в Ирак после возобновления работ миссии в регионе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»