НАТО нужна помощь: Украина согласилась отправить в Ирак 20 своих военнослужащих

Украина

Несмотря на продолжающиеся обстрелы военных баз в Ираке, Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить своих военнослужащих в эту страну.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою, говорится в сообщении на правительственном портале.

Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.

«Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО „Один партнер — одна программа“, обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение», — говорится в сообщении.

Также вице-премьер подчеркнул, что приглашение стать операционным партнером миссии свидетельствует о признании НАТО военного опыта и профессионализма Украины. При этом заместитель генсека альянса отметил значимость украинского участия в миссии.

Кроме того, Дмитрий Кулеба проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.

Во время протестов в конце декабря демонстранты подожгли КПП охраны посольства США в Багдаде и ворвались на территорию дипмиссии. Для наведения порядка в посольство отправили военнослужащих морской пехоты США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани и угрозы обострения ситуации в районе Персидского залива Североатлантический Альянс объявил, что приостанавливает деятельность своей миссии в Ираке. Миссия в настоящее время возглавляется Канадой и насчитывает около пяти сотен канадских военнослужащих. Основная цель миссии — подготовка и обучение сил безопасности Ирака противодействовать террористам, в частности, отражать угрозы со стороны группировки «Исламское государство». В Ираке миссия присутствует по просьбе багдадских властей.

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