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Происшествия

Поджег друг: выяснились страшные подробности смерти мужчины в центре Днепра (видео)

7:53 15 января 2020 102
Мужчина облил друга настойкой боярышника
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре установили подозреваемого в резонансном поджоге бездомного, который случился в понедельник, 13 января, в самом центре Днепра. В ходе расследования полиция выяснила, что мужчина пострадал от рук собственного друга, с которым и сидел на лавочке.

Он облил своего товарища настойкой боярышника, которую оба пили в тот момент. Почему поджег друга, он не объясняет, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение.

В связи с новыми обстоятельствами уголовное производство переквалифицировано с «несчастного случая» на «умышленное убийство». Подозреваемый находится под стражей.

Отметим, что камеры наружного видеонаблюдения, зафиксировавшие факт поджога, показали и безразличное отношение прохожих к происходящему. Теперь этих людей также могут привлечь к ответственности за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (часть 3 статьи 136 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, «ФАКТЫ» писали еще об одном резонансном поджоге — на сей раз — в Черновцах. Там пьяный пьяный мужчина поджег дом вместе со своей семьей внутри. Больше всех пострадала 16-летняя девушка, дочь поджигателя. Ему также инкриминировали покушение на убийство.

А в Киевской области пенсионер, поссорившись с женой, облил себя бензином и устроил поджог.

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