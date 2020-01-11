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Происшествия

Облил бензином: в Черновцах мужчина пытался сжечь жену и детей

8:40 11 января 2020 35
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах пьяный мужчина поджег дом вместе со своей семьей внутри. Больше всех пострадала 16-летняя девушка, дочь поджигателя.

ЧП случилось после семейной ссоры. Мужчина пришел домой навеселе, гражданская жена была недовольна, завязалась перепалка. Сильно обидевшись на сожительницу, черновчанин решил отомстить, и пьяный мозг тут же подсказал способ. Мужчина нашел в подсобке бутылку с бензином и разлил его в комнате. Капли попали на горячую печь и тут же воспламенились. Спустя секунды помещение было охвачено огнем.

Сильнее всего досталось 16-летней девушке, которая пыталась успокоить отца. Подросток находилась ближе всех к печи и получила сильнейшие ожоги. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Там врачи подтвердили, что обожжены не только руки и лицо — от огня пострадали еще и дыхательные пути.

Черновчанин, увидев, что натворил, сбежал и оставил домочадцев — жену и троих детей — в горящем доме. Впрочем, мужчину быстро нашли и задержали. Пока что поджигатель помещен на 60 суток в изолятор, а в дальнейшем ему грозит срок за покушение на убийство.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина на фоне семейного конфликта сжег дом парня своей дочери. А в Киевской области пенсионер, поссорившись с женой, облил себя бензином и устроил поджог.

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