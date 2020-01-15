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Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента
Популярный певец Александр Серов, которого ранее домогалась навязчивая поклонница, пострадал в перестрелке в Москве. Отдых с друзьями в ресторане закончился для уроженца Украины госпитализацией с ранением в ногу.
Серов вместе с друзьями что-то не поделили с другими отдыхающими в ресторане. Между мужчинами за соседними столиками возник конфликт. Разбираться пошли на улицу. Выяснение отношений закончилось перестрелкой. У одного из мужчин оказался пистолет.
«Началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!» — рассказал пострадавший Александр Серов.
Певцу понадобилась помощь медиков. Серова госпитализировали в Институт хирургии имени Вишневского. В ходе операции медики изъяли пулю и отпустили артиста домой. Потерпевший чувствует себя удовлетворительно.
«Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали», — заверил Серов.
Он также добавил, что не стал обращаться в полицию. Говорит, что нападавшие разбежались.
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