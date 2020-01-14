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Перенес две операции: муж Регины Тодоренко напугал тревожным сообщением из больницы (фото)
Российский певец Влад Топалов, который больше не будет соведущим программы с женой Региной Тодоренко, напугал поклонников тревожным постом из клиники. В посте в Instagram он сообщил, что находится в Ильинской больнице. Это современный медицинский центр в ближнем Подмосковье. У музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы устранить их, пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Также Влад опубликовал фото из больничной палаты.
«2 недели 2020 — 2 операции!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!! Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придёшь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!», — написал Топалов под фото.
Уточнять заболевание и причину операций он не стал. Подписчики желают ему скорейшего выздоровления.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Москве был экстренно прооперирован режиссер Сергей Соловьев.
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