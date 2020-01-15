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Происшествия

В Киеве мертвого младенца нашли в мусорном баке: появились фото и видео происшествия

10:44 15 января 2020 253
Полиция у мусорного контейнера
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киева обратилась к жителям столицы с просьбой помочь в поиске женщины, которая могла оставить младенца в мусорном баке на улице Героев Севастополя, тело которого обнаружили в ночь на 15 января в Соломенском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации столичной полиции, тело девочки направила на экспертизу, которая установит причины ее смерти. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенка сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружена. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые находятся неподалеку, и готовятся запросы в родильные дома и больницы», — говорится в сообщении.

Полицейские просят у граждан помочь с информацией о женщинах, которые находились на 8−9 месяце беременности; беременных, которые говорили о том, что ребенок не желательный; женщин на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве камеры наблюдения зафиксировали, как женщина выбросила в мусорный бак на автовокзале тело новорожденного.

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