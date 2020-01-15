Происшествия

В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца

В ночь на среду, 15 января, в Киеве на Героев Севастополя, 22, в мусорном контейнере обнаружили мертвого младенца. Ранее такое же ЧП произошло в Николаеве — мать четверых детей родила пятого и вынесла его на мусорку, где новорожденный умер от переохлаждения.

Как сообщает «Информатор», тело ребенка на Героев Севастополя нашел мужчина, проживающий по соседству. Он перебирал в контейнере пустые бутылки. Под мусором мужчина увидел странный пакет, а когда развернул его, то увидел ребенка, не подававшего признаков жизни.

Врачи, прибывшие на место чрезвычайного происшествия, лишь констатировали смерть новорожденного. Подробностями этого жуткого инцидента занялась полиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на николаевском автовокзале женщина выбросила в урну тело ребенка — этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

А в Белой Церкви 20-летняя молодая мать, родив ребенка дома, выбросила его с 7-го этажа.

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