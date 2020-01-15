Новые тренды в маникюре: абстракции и узоры (фото)

Стиль жизни

Новый 2020 год пришел к модницам не с пустыми руками. В качестве подарков — новые тренды, смелые идеи и инновационные средства для их воплощения. Следить за трендами сегодня стало частью моды. В лучших салонах красоты клиенткам обычно предлагают свежие модные издания. И это один из критериев уровня салона. Если вам приносят прессу далеко не первой свежести, нет никакой гарантии, что здесь следят за трендами. О том, на какие тенденции стоит обратить внимание модницам, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Диана Ипиеску.

— Диана, какие же свежие тренды в нейл-арте ждут нас в 2020 году?

— Зимой превалируют темные тона. Фаворитом года объявлен синий. Также полагаю, что на пике популярности в 2020 будут насыщенные цвета.

Зимой, по словам нейл-стилиста, в тренде темные тона

Если говорить о декоре, в этом году модны абстракции и узоры.

Абстракции – один из актуальных дизайнов 2020 года

— Какая форма и длина актуальны?

— Квадратные, овальные и миндалевидные формы в приоритете. Что касается длины, в тренде короткие и очень короткие ногти — максимум 2−3 мм. Мода устремляется к практичности. На тренды в нейл-арте влияет даже тот факт, что женщины хотят не испытывать неудобства при пользовании сенсорными экранами смартфонов.

Такая форма ногтей модна и практична

— Что же в антитренде? Это всегда важно знать, чтобы не попасть впросак.

— То, что в дисгармонии с вашей личностью. Стильный маникюр, напротив, сделает ваш образ гармоничным. Что еще? В 2019 году главное было сделать ноготь безымянного пальца другого цвета. Думаю, в новом 2020 году пора избавиться от этой «фишки».

— Как вы думаете, почему искусство нейл-арта становится все более популярным среди женщин? Почему все больше и больше девушек мечтают стать стилистами ногтей?

— Дизайнерский маникюр делает женщину уникальной и неповторимой. Думаю, этим объясняется популярность нейл-арта. Что же касается профессии, быть художником по маникюру — очень креативная работа, так же как у визажиста, модельера и шеф-повара. Создавать новые дизайны невероятно интересно. Это отличная работа для женщины, позволяющая проявить себя. Также работа нейл-стилиста дарит приятные моменты общения с людьми. Важно, что результат сразу же виден. Если маникюр клиентке понравился, в ее глазах и улыбке счастье. И это очень приятно для мастера.

— Что необходимо в современном салоне ногтевого стилиста?

— Прежде всего гигиена! Конечно, важно иметь современные гель-лаки и инструменты для работы с ногтями. А мастеру не обойтись без воображения и терпения. И еще нужно уметь слушать клиентов. К слову, многие из них превращают общение с мастером в сеанс психологической терапии.

— Какие вопросы чаще всего вам задают клиенты?

— Мы говорим о жизни, у нас дружеские отношения. Новые же клиенты меня спрашивают, что вдохновило меня стать мастером маникюра и делаю ли я маникюр сама себе.

В этом году популярными будут насыщенные оттенки цветов

— Диана, какие самые трудные моменты в вашей работе? А какие самые приятные?

— Приятно видеть счастье в глазах клиенток, которые любуются новым маникюром. Но и сложностей хватает. Самый сложный момент, когда визит клиентки приходится по каким-то причинам переносить. Мое время все расписано. У меня такое ощущение, что я в поезде, который всегда в движении.

— Каковы новейшие методы ухода за руками и ногтями?

— Масла все больше используются для ухода за кожей и ногтями. Все чаще мастера рекомендуют избегать контакта со слишком горячей или ледяной водой.

— По каким критериям вы советуете женщинам выбирать мастера?

— В первую очередь обращайте внимание на то, соблюдаются ли правила гигиены в салоне. И, конечно, важно качество работы мастера. Маникюр должен быть выполнен безупречно. Безусловно, мастер должен подходить вам и психологически.

— Не за горами Валентинов день. Все девушки накануне праздника продумывют, как в этот праздник выглядеть особенно эффектно. Какой маникюр вы бы порекомендовали на День святого Валентина?

— Если говорить о цвете, советую нежно-розовый или красный. «Оживить» красный можно с помощью белых абстрактных линий или точек. Сделать это довольно просто, а смотрится такой маникюр эффектно.

На День святого Валентина Диана Ипиеску советует сделать маникюр с нежно-розовым или красным покрытием

— Какой маникюр вы считаете искусством?

— Чтобы создавать рисунки на ногтях, нужно иметь талант художника. Настоящий мастер создает что-то необычное, уникальное. Подлинный шедевр всегда пробуждает эмоции восхищения.

— Как ухаживать за стопами зимой? Ведь в этот период года кожа становится более сухой.

— Пилинг и увлажнение — то, без чего не обойтись. Носите удобную качественную обувь. Ноги всегда должны быть сухими, независимо от погодных условий.

— Может ли экстравагантный маникюр быть элегантным?

— Конечно, если он создан с учетом последних трендов и при этом является практичным.

— Диана, вы профессионал высокого класса. Какое ваше кредо в профессии?

— Делайте свое дело со страстью, и это никогда не будет просто работой. Стремитесь в работе к совершенству. Стильно выглядит дизайн только на безупречно обработанном ногте. Не торопитесь, качество не терпит спешки.

Диана Ипиеску: «Выбирайте достаточно простые дизайны и всегда делайте их личными, неповторимыми»

— Выглядеть стильно — залог успеха. Но как это сделать?

— Выбирайте достаточно простые дизайны и всегда делайте их личными, неповторимыми. Никогда не помешает следить за фэшн-каналами и музыкальными, а также публикациями по стилю. Это позволит вам получать свежие идеи о трендах на высоких подиумах и в жизни звезд. Будьте стильны и счастливы!

Ранее другие известные нейл-стилисты рассказали, какие сочетания цветов, по их мнению, будут самыми модными в 2020 году, и поделились с «ФАКТАМИ» идеями маникюра в трендовом синем цвете.

Фото из альбома Дианы Ипиеску

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