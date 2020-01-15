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"Приходится оправдываться перед мамой": Малюська разозлил сеть заявлением о зарплате
Министр юстиции Украины Денис Малюська, который ранее уже жаловался на маленькую зарплату, разозлил пользователей сети, рассказав о трудностях своей работы и сравнительно небольшом заработке. Таким образом он отреагировал на появившуюся в сети инфографику, которая поместила Малюську на второе место среди министров по уровню зарплаты в декабре 2019 года. Напомним, ранее в сети возмутились зарплатами в Министерстве культуры.
Инфографика газеты «Сегодня»
По его словам, приписанную ему сумму он не получал, и «цифру надо уменьшать на размер налогов», а также учитывать выплаченную сразу за несколько месяцев надбавку.
Также министр назвал высокую зарплату «профессиональной необходимостью», а также платой за риски — уволенного с подобной политической должности не возьмут на его предыдущую должность.
«Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, поскольку последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправдываниям после тезисов «немедленно пиши заявление и иди с этой дурной работы», — написал министр, подчеркнув, что в Минюсте продолжат практику найма топовых юристов, которые, очевидно, стоят недешево.
В сети активно комментируют пост министра.
«А за что Вам платить хорошую зарплату, если уровень компетентности низкий. Когда у тебя переписывают завод на левую структуру, а мин. юст закрывает глаза, то считаю и этих денег много!», — написал Денис Долинский.
«Не прибедняйтесь, а то на слезу пробивает. И в первую очередь из-за того, что „схемы“ в Минюсте как работали, так и работают, и это факт», — подверг сомнению искренность министра Николас Недилько.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года Малюська задекларировал 1,056 млн грн. пенсии, перечисленной ему Международным банком реконструкции и развития (США).
Напомним, на заседании ВР 17 января депутаты решили заслушать информацию премьер-министра об источниках выплат огромных зарплат министров.
Отметим, что в соответствии с инфографикой самую низкую зарплату в декабре 2019 года получил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявлял, что пришел в правительство не за зарплатой.
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