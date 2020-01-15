Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь" (фото)

Происшествия

В Житомирской области задержали четырех фигурантов уголовного производства, открытого по факту трудовой эксплуатации людей. Они организовали нелегальный «трудовой лагерь», в котором насильно удерживали шестерых человек (один из них оказался гражданином Беларуси). Напомним, под Винницей силами спецподразделения «КОРД» из трудового рабства освободили семерых человек.

Как сообщила региональная прокуратура, двоих из задержанных уже уведомили о подозрении в торговле людьми (ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Обыски на территории «лагеря» состоялись в среду, 15 января.

Задержанные члены группировки

Изъятое оружие

По версии следствия, четыре человека отобрав документы, использовали «работников» в различных целях, в т. ч. на строительстве и ремонтах объектов. При обращении с ними фигуранты применяли насилие, в частности, привлекали других лиц для контроля их перемещения.

Уголовное производство расследуется Нацполицией. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Перечинский отдел Ужгородской местной прокуратуры объявил подозрение трем мужчинам в незаконном лишении свободы нескольких человек, в том числе двух детей. А в Овидиопольском районе Одесской области современные рабовладельцы заставляли «подопечных» по 12−13 часов тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях.



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