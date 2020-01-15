- 14:46 7-летняя дочь Лилии Ребрик сама зарабатывает на жизнь
- 14:40 Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь"
- 14:32 Боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста
- 14:31 Авария на теплотрассе возле Осеan Plaza в Киеве: ремонтные работы закончены
- 14:19 Разведка предупредила о снайперах боевиков в штатском на Донбассе
- 14:18 Коррупционный скандал в ГНС: что известно о новом главе одесской налоговой
- 14:15 Обращение Путина Федеральному собранию изобразили меткой карикатурой
- 14:14 Жители столицы назвали претендентов на пост мэра, — социсследование
- 13:52 Путин задумал провести масштабную реформу власти в России
- 13:51 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 13:50 Пожар в школе под Одессой: учеников срочно эвакуировали
- 13:40 Робокот без головы и гнущийся ноутбук: чем удивила выставка бытовой электроники в США
Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь" (фото)
В Житомирской области задержали четырех фигурантов уголовного производства, открытого по факту трудовой эксплуатации людей. Они организовали нелегальный «трудовой лагерь», в котором насильно удерживали шестерых человек (один из них оказался гражданином Беларуси). Напомним, под Винницей силами спецподразделения «КОРД» из трудового рабства освободили семерых человек.
Как сообщила региональная прокуратура, двоих из задержанных уже уведомили о подозрении в торговле людьми (ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).
Обыски на территории «лагеря» состоялись в среду, 15 января.
Задержанные члены группировки
Изъятое оружие
По версии следствия, четыре человека отобрав документы, использовали «работников» в различных целях,
Уголовное производство расследуется Нацполицией. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее Перечинский отдел Ужгородской местной прокуратуры объявил подозрение трем мужчинам в незаконном лишении свободы нескольких человек, в том числе двух детей. А в Овидиопольском районе Одесской области современные рабовладельцы заставляли «подопечных» по 12−13 часов тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!