23.91 / 24.12 26.47 / 26.81
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь" (фото)

14:40 15 января 2020 46
Трудовое рабство
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомирской области задержали четырех фигурантов уголовного производства, открытого по факту трудовой эксплуатации людей. Они организовали нелегальный «трудовой лагерь», в котором насильно удерживали шестерых человек (один из них оказался гражданином Беларуси). Напомним, под Винницей силами спецподразделения «КОРД» из трудового рабства освободили семерых человек.

Как сообщила региональная прокуратура, двоих из задержанных уже уведомили о подозрении в торговле людьми (ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Обыски на территории «лагеря» состоялись в среду, 15 января.

Задержанные члены группировки

Изъятое оружие

По версии следствия, четыре человека отобрав документы, использовали «работников» в различных целях, в т. ч. на строительстве и ремонтах объектов. При обращении с ними фигуранты применяли насилие, в частности, привлекали других лиц для контроля их перемещения.

Уголовное производство расследуется Нацполицией. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее Перечинский отдел Ужгородской местной прокуратуры объявил подозрение трем мужчинам в незаконном лишении свободы нескольких человек, в том числе двух детей. А в Овидиопольском районе Одесской области современные рабовладельцы заставляли «подопечных» по 12−13 часов тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Снег

Похолодание еще впереди: синоптик уточнила прогноз на 15 января

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер