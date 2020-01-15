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Шоу-бизнес

7-летняя дочь Лилии Ребрик сама зарабатывает на жизнь

14:46 15 января 2020 405
Лилия Ребрик с дочерью
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Дочь известной актрисы и телеведущей Лилии Ребрик 7-летняя Диана, которая снимается в кино и рекламе с 5 лет, сама зарабатывает на жизнь. Девочка знает цену деньгам. Прежде, чем совершить покупку или попросить подарок у родителей, она изучает его стоимость, чтобы понять, что может себе позволить. Лилия с мужем Андреем приучат дочку к самостоятельности и финансовой грамотности.

«Как человек, который уже зарабатывает, знает деньгам цену и не сорит ими. Если что-то понравилось, сначала спрашивает, сколько это стоит. Потом взвешивает, дорого или нет, и принимает решение. Не хватает своих сбережений? Начинает копить. Иногда мне становится ее жаль, я готова просто взять и купить то, на что Диана собирает. Но Андрей останавливает меня — мол, если она хочет собрать нужную сумму, лучше ей материально помочь», — рассказала ведущая «Ранку з Україною» в интервью журналу «Теленеделя».

По словам Ребрик, Диана — та еще модница. Она сама выбирает, что хочет надевать, и все время стремится придумать какое-то «более идеальное» сочетание.

На День рождения дочка ведущей канала «Украина» захотела iPhone. На телефон сбрасывались родители с бабушками и дедушками.

«Диана сама попросила дарить ей деньги. Причем не на десятую или одиннадцатую модель, как сейчас у детей принято. Я ей сказала: „Дианочка, когда тебе было 6 лет, ты ходила с iPhone 6, а в семь лет должен быть iPhone 7“. Сработало! Считаю, сильно баловать детей не надо. Кстати, у Дианы есть и кнопочный телефон, который ей выдаем в качестве наказания (иногда даже на пару недель), если не справляется со своими обязанностями. У нее же сейчас сложный переходной период, всякое бывает. Хотя, по большому счету, она, конечно, большая умница», — поделилась Ребрик.

У телеведущей также есть младшая дочь Полина.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Лилия Ребрик рассказала о семейных традициях, отношениях с мужем и третьем ребенке.

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