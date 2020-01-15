Тотальное введение кассовых аппаратов в Украине: к чему это приведет

Деньги

В нынешнем году украинский малый бизнес вынужден перейти на новую систему расчетов за товары и услуги — с обязательным использованием регистраторов расчетных операций (РРО). Это могут быть как традиционные кассовые аппараты, так и специальные программы, установленные на смартфонах, планшетах или компьютерах. Причем предпринимателей, нарушающих правила, будут штрафовать, а покупатели, не получившие чек за приобретенный товар или услугу, смогут забрать назад свои деньги, пожаловавшись на нарушение в фискальные органы. Однако эксперты отмечают, что увеличение фискальной нагрузки на предпринимателей может привести к подорожанию их товаров и услуг.

«Введение новой системы расчетных операций приведет к подорожанию продукции в розничной сети, так как стационарный РРО — это дополнительные расходы на его обслуживание и ведение учета, плюс резерв средств на возможные штрафы, — сообщил „ФАКТАМ“ соучредитель компании SkyService POS Николай Дубовик. — Штраф может быть выписан не только за то, что чек не пробили, но и за то, что по какой-либо из причин, связанных с работой РРО или же эквайера, чек не попал на сервер Государственной фискальной службы. Также неизвестно, будет ли сервис „Электронный фискальный чек“ бесплатным. Как заявляли депутаты, он может быть бесплатным или же стоить около тысячи гривен в месяц. Интернет-магазины тоже повысят стоимость, так как цены на рынке за одинаковые товары станут почти равны — что в интернете, что в обычной продаже. Ведь уменьшится количество интернет-магазинов, которые совсем уж нелегально завозят и реализуют свой товар. В среднем прогнозирую подорожание продукции на 10−15% (введение РРО плюс налоги минимум 5%). К этому еще нужно будет добавить инфляцию».

Также не стоит забывать, что теперь покупатели, которые не получили чек или сумма в нем не соответствует действительности, имеют право на денежную компенсацию.

«Вскоре будет введена стопроцентная компенсация покупателю, который пожаловался на то, что ему не выдали чек, — рассказал «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. - Прогнозируется, что среди покупателей будет много тех, кто захочет получить такую компенсацию. Поэтому Государственная налоговая служба будет завалена жалобами, иногда с ложными обвинениями, а на предприятиях участятся проверки.

Свои расходы на приобретение и обслуживание кассовых аппаратов, а также штрафы и компенсации предприниматели переложат на покупателей, что приведет к росту стоимости товаров. Кроме того, часть торговцев не взимает НДС с покупателей. При введении кассовых аппаратов покупателям придется платить НДС обязательно. Поэтому цены вырастут еще и за счет уплаты НДС", — отметил Хмелевский.

Впрочем, есть и другие мнения.

«Введение обязательного использования кассовых аппаратов, скорее всего, будет неощутимо для конечного потребителя, — сообщил „ФАКТАМ“ соучредитель системы автоматизации для заведений Poster Родион Ерошек. — Новые правила подразумевают исключение дорогих статей бюджета — обязательной покупки автономного РРО или фискального регистратора, стоимость которых может доходить до 30 тысяч грн. По сути, минимальный набор оборудования для работы будет состоять из компьютера, планшета или смартфона и программного обеспечения для электронной фискализации: государственной системы „пРРосто“ с минимальным функционалом или более продвинутых коммерческих решений с инструментами аналитики, товарного учета и финансового анализа».

Кстати, не исключено, что государство таки несколько смягчит правила применения РРО и уменьшит суммы штрафов за нарушение расчетных операций. Правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект № 2711, предусматривающий внесение изменений в закон о РРО.

Так, законопроект устанавливает, что программные РРО должны предусматривать возможность формирования и передачи фискальных отчетов и электронных фискальных отчетных чеков в автоматическом режиме с использованием данных фискального сервера контролирующего органа. Впрочем, самое интересное — уточнение норм действующего закона относительно ответственности субъектов хозяйствования.

Во-первых, сейчас закон о РРО предусматривает штраф, в частности, за установление в ходе проверки факта несоответствия у юрлиц на месте проведения расчетов суммы наличных средств сумме, указанной в дневном отчете, более чем на 10% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Законопроект № 2711 увеличивает соответствующий показатель до 20%.

Во-вторых, закон предусматривает установление штрафа, если контрольная лента не напечатана или чек не создан в электронной форме не только на классических РРО, но и на программных РРО. Законопроект № 2711 вычеркивает из этой нормы упоминание о программных РРО.

В-третьих, планируется убрать норму, по которой штраф в размере 510 грн налагается в случае непредставления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением программных РРО.

В случае принятия законопроект № 2711 заработает с 19 апреля 2020 года. Но только с 1 октября этого года начнут действовать изменения, внесенное в закон об РРО этим законопроектом, по которому:

- документальные проверки соблюдения физическими лицами-предпринимателями требований закона об РРО проводятся в зависимости от степени риска, определенного в соответствии с критериями. Перечень рисков и их разделение по степеням устанавливаются Минфином; - фактические проверки проводятся по основаниям, определенным в Налоговым кодексом Украины.

«В законопроекте выдержан баланс: уменьшаются штрафы за нарушение законодательства об РРО, уменьшается ответственность, будет применяться риск-ориентированный подход к проверкам. Проверять будут не всех подряд, а только тех, кто является высокорисковым. Риск-ориентированный подход к проверкам будет расширяться на нарушения относительно РРО», — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Стоит напомнить, что недавно прошла запись предпринимателей на бета-тестирование нового бесплатного налогового сервиса — программного РРО (аналог физического кассового аппарата) «пРРОсто». Тестирование проведет Государственная налоговая служба.

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