Украина

Разведение сил на Донбассе: названы три дополнительных участка

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.

Офис президента Украины сообщает, что Зеленский выразил обеспокоенность тем, что не выполняются договоренности по обеспечению на Донбассе режима «полной тишины». Также он сообщил, что украинская сторона определила три дополнительных участка разведения сил и средств.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», — заявил Зеленский.

Также президент Украины сказал Ангеле Меркель, что представителей Международного комитета Красного Креста не допускают к лицам, которых незаконно удерживают на неподконтрольных территориях.

Ранее сообщалось, что на Донбассе спецслужба России отлавливает боевиков-дезертиров.

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