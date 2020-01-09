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Шоу-бизнес

«Пузико уже видно»: Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)

18:14 9 января 2020 169
Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярную украинскую певицу Настю Каменских, которая ранее рассказала о сексе со своим мужем — рэпером и продюсером Потапом, заподозрили в беременности.

Отметим, что это Каменских и ранее подозревали в том, что она вынашивает первенца. На этот раз поклонники обратили внимание на живот Насти.

Каменских

Каменских

«Ты беременна так живот округлился?», «Мне одной кажется, что Настя беременна?», «А пузико уже видно», — пишут комментаторы под новыми фото Насти.

Каменских

Каменских

Каменских

Каменских

Каменских

Каменских

Они также пишут, что Каменских не идет «кольцо в носу».

Напомним, что недавно Настя Каменских показала голое фото. Правда, живот там не видно — певица показала всем ягодицы.

Также напомним, что, по словам Потапа, они с Настей женились несколько раз.

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