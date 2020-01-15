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Мир

Женщину впервые назначили на высокую должность в Ватикане

18:57 15 января 2020 168
Папа Римский Франциск
Инф. «ФАКТОВ»

Папа Римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем государственного секретаря Святого престола. Ранее у Папы Римского произошел конфликт с одной из женщин во время предновогодней прогулки в Ватикане.

«Прямой» сообщает, что Франческа Ди Джованни будет координировать отношения Ватикана с ООН, а также с другими межправительственными организациями.

Государственный секретариат — главный и наиболее влиятельный офис Ватикана. Он курирует внутренний документооборот и дипломатические отношения с другими странами.

Папа Римский Франциск выступает за расширение роли женщин в Ватикане, и впервые столь ответственная должность в государственном секретариате доверена не мужчине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на рождественской мессе Папа Римский Франциск сказал, что «Бог любит всех, даже худших из людей».

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