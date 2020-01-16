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Оля Полякова рассказала об «интиме» на даче Януковича
Популярная украинская певица Ольга Полякова, которая недавно довела зрителей до слез во время своего гастрольного тура «Королева ночи» по городам Северной Америки, рассказала о ситуации, когда ей самой, вероятно, пришлось прослезиться.
Так, в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону она поведала о притязаниях со стороны высокопоставленных чиновников, заявив, что ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.
В ходе беседы Гордон заметил, что некоторые популярные украинские певицы рассказывали ему о домогательствах олигархов и политиков, на что Полякова заметила, что у нее «тоже есть история».
Певица отказалась называть имя чиновника, заметив, что у него будут проблемы с женой. По её словам, это был министр культуры времен экс-президента Януковича.
«Был такой… министр культуры был времен Януковича. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой»,— рассказала Полякова.
Она добавила, что это случилось в Крыму и ей пришлось «собрать сумку и возвращаться пешочком» с ливадийской дачи, где она выступала.
«У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало. Отака скотина»,— заявила Полякова.
Гордон спросил, как именно ей предлагали сексуальные отношения.
«Типа, ага-ага? На что я ответила: «А че? Почему? Что это вообще?» Классную фразу ему сказала: «Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда»,— ответила артистка. Она добавила, что «очень гордая».
Полякова решила не называть имя экс-министра, чтобы у того не было проблем с его супругой.
Как известно, министрами культуры при президентстве Януковиче были Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Оля Полякова очень творчески подошла к украшению елки перед Новым годом — на ней даже расцвели орхидеи.
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