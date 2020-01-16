Оля Полякова рассказала об «интиме» на даче Януковича

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ольга Полякова, которая недавно довела зрителей до слез во время своего гастрольного тура «Королева ночи» по городам Северной Америки, рассказала о ситуации, когда ей самой, вероятно, пришлось прослезиться.

Так, в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону она поведала о притязаниях со стороны высокопоставленных чиновников, заявив, что ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

В ходе беседы Гордон заметил, что некоторые популярные украинские певицы рассказывали ему о домогательствах олигархов и политиков, на что Полякова заметила, что у нее «тоже есть история».

Певица отказалась называть имя чиновника, заметив, что у него будут проблемы с женой. По её словам, это был министр культуры времен экс-президента Януковича.

«Был такой… министр культуры был времен Януковича. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой»,— рассказала Полякова.

Она добавила, что это случилось в Крыму и ей пришлось «собрать сумку и возвращаться пешочком» с ливадийской дачи, где она выступала.

«У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало. Отака скотина»,— заявила Полякова.

Гордон спросил, как именно ей предлагали сексуальные отношения.

«Типа, ага-ага? На что я ответила: «А че? Почему? Что это вообще?» Классную фразу ему сказала: «Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда»,— ответила артистка. Она добавила, что «очень гордая».

Полякова решила не называть имя экс-министра, чтобы у того не было проблем с его супругой.

Как известно, министрами культуры при президентстве Януковиче были Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Оля Полякова очень творчески подошла к украшению елки перед Новым годом — на ней даже расцвели орхидеи.

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