23.04 / 23.29 25.47 / 25.87
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сказка: на елке Поляковой расцвели орхидеи (видео)

13:25 23 декабря 2019 87
Оля Полякова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, удивившая поцелуем с Настей Каменских на шоу «Х-Фактор», показала, как готовится встречать Новый год. Артистка уже успела украсить свою квартиру праздничным декором и нарядить елку. Новогоднее дерево в этом году у Оли получилось весьма оригинальным, оно украшено цветущими орхидеями, шарами, коньками и гирляндами.

Как ее дом погружается в праздничную атмосферу, певица показала в Instagram, опубликовав видео.

Ранее свою праздничную елку показала телеведущая Катя Осадчая. У нее дерево украшено в белых тонах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

задержанный

Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами (фото)

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер