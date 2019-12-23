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Сказка: на елке Поляковой расцвели орхидеи (видео)
Популярная певица Оля Полякова, удивившая поцелуем с Настей Каменских на шоу «Х-Фактор», показала, как готовится встречать Новый год. Артистка уже успела украсить свою квартиру праздничным декором и нарядить елку. Новогоднее дерево в этом году у Оли получилось весьма оригинальным, оно украшено цветущими орхидеями, шарами, коньками и гирляндами.
Как ее дом погружается в праздничную атмосферу, певица показала в Instagram, опубликовав видео.
Ранее свою праздничную елку показала телеведущая Катя Осадчая. У нее дерево украшено в белых тонах.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..