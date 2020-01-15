- 19:35 Пикантные тату и много купальников: Надя Дорофеева показала зажигательный танец
- 19:26 Скрепнее скрепного: именем главаря боевиков «ДНР» назовут улицу в Симферополе
- 19:19 "Укрзалізниця", "Укрпочта", "Нафтогаз" и другие: Камбин обнародовал список предприятий, не подлежащих приватизации
- 19:12 Оля Полякова довела до слез поклонников в Чикаго эмоциональной речью
- 19:04 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на Кубке мира
- 18:57 Женщину впервые назначили на высокую должность в Ватикане
- 18:57 Пожар в одесском колледже: суд арестовал завхоза
- 18:48 На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ
- 18:32 Фестиваль «МоржиFest» и казацкое Крещение: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:31 Звезды Голливуда "повоевали" за Украину на Донбассе: опубликовано видео
- 18:20 Никита Михалков в суде заставил святого работать на себя
- 18:18 Путин назвал преемника Медведева
Оля Полякова довела до слез поклонников в Чикаго эмоциональной речью (видео)
Популярная певица Оля Полякова, отметив Новый год в Киеве, отправилась в гастрольный тур «Королева ночи» по городам США и Канады. Первый концерт состоялся в Рождество. Артистка выступила в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго. Выступление в этом городе оказалось самым эмоциональным. Певица обратилась к зрителям с трогательной речью, многие в зале не сдерживали слез.
«Боже, какое большое счастье перелететь через полземли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь у меня поклонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Хочу пожелать вам много счастья, денег, много здоровья… чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране скорее наступил мир!», — обратилась Полякова к поклонникам.
На гастролях не обошлось без приключений. Как раз на время выступлений Оли в Чикаго пришелся сильный снегопад. В связи с непогодой авиаперелеты перенесли. Чтобы вовремя добраться до концертной площадки, команде артистки пришлось срочно искать альтернативный вариант передвижения. В итоге отправились на микроавтобусе, в пути провели почти десять часов.
*Так Поляковой пришлось передвигаться в туре
После окончания тура Полякова вместе с детьми и семьей продюсера Михаила Ясинского отправилась в отпуск в Мексику, в курортный город Канкун.
Ранее «ФАКТЫ» писали, где и как отдыхают украинские знаменитости. Настя Каменских с Потапом также отдыхают в Мексике. Надя Дорофеева радует яркими фото в купальнике из Доминиканы. А Слава Каминская с детьми проводит каникулы на Бали.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...