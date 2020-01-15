Оля Полякова довела до слез поклонников в Чикаго эмоциональной речью (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Оля Полякова, отметив Новый год в Киеве, отправилась в гастрольный тур «Королева ночи» по городам США и Канады. Первый концерт состоялся в Рождество. Артистка выступила в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго. Выступление в этом городе оказалось самым эмоциональным. Певица обратилась к зрителям с трогательной речью, многие в зале не сдерживали слез.

«Боже, какое большое счастье перелететь через полземли и увидеть всех вас. И услышать ваши голоса, увидеть ваши глаза, как вы знаете и поете мои песни. Я даже понятия не имела, сколько здесь у меня поклонников. Я очень счастлива, что сегодня с вами здесь встретилась. Хочу пожелать вам много счастья, денег, много здоровья… чтобы мы, украинцы, хотели жить в своей стране, чтобы у нас там было так хорошо и нам никуда не хотелось ехать. А самое главное, чтобы в нашей стране скорее наступил мир!», — обратилась Полякова к поклонникам.

На гастролях не обошлось без приключений. Как раз на время выступлений Оли в Чикаго пришелся сильный снегопад. В связи с непогодой авиаперелеты перенесли. Чтобы вовремя добраться до концертной площадки, команде артистки пришлось срочно искать альтернативный вариант передвижения. В итоге отправились на микроавтобусе, в пути провели почти десять часов.



*Так Поляковой пришлось передвигаться в туре

После окончания тура Полякова вместе с детьми и семьей продюсера Михаила Ясинского отправилась в отпуск в Мексику, в курортный город Канкун.

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