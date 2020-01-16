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Мир

Эрекция держалась три дня: в Мексике мужчина принял виагру для быков и пожалел об этом

4:54 16 января 2020 57
Бык
Инф. «ФАКТОВ»

В далекой Мексике, где Настя Каменских любит возбуждать внешним видом мужчин, житель восточного штата Веракрус решил устроить себе незабываемый уик-энд, договорившись провести его со своей новой возлюбленной.

Об этом пишет Daily Mail.

Но, видимо, будучи не совсем уверенным в своей мужской силе, он перед встречей принял стимулятор потенции.

Уж неизвестно, как получилось, но приобрёл бедолага средство, предназначенное вовсе не для людей, а для крупного рогатого скота — обычно фермеры дают его своим бычкам перед осеменением.

Первые ощущения мексиканца были незабываемыми — эрекция не проходила ни на минуту.

Но затем ощущения стали невыносимыми, так как мужчина не мог даже сходить в туалет.

В итоге он был он доставлен в больницу города Рейнос с болями и воспалениями.

Пациенту сделали операцию, но о теперешнем его самочувствии не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с подобными симптомами столкнулся в Великобритании 26-летний житель Гемпшира Нэт Тинд. Медики были вынуждены вскрыть напряженный половой член после того, как у него в течение целого месяца не проходила эрекция. Оказывается, молодой человек приобрел в аптеке виагру, которую он не раз использовал ранее без всяких видимых осложнений. Однако в этот раз эрекция у этого электрика упорно не проходила и со временем стала болезненной.

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