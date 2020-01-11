Украина

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Верховный Суд Украины, известный своими бескомпромиссными решениями, рассмотрел образцовое дело относительно перерасчета пенсий, решение по которому будет теперь применяться для всех подобных случаев.

Об этом говорится в сообщении на сайте инстанции.

Так, речь идет о доплатах и повышении пенсий, предусмотренные законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов войны» (25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и целевая денежная помощь в размере 40 грн).

Указанная доплата выплачивается в составе пенсии пенсионным органом и является дополнительной социальной гарантией, в частности, для военнослужащих. Она неразрывно связана с их специальным правовым статусом и особыми условиями прохождения ими службы. Следовательно, они не могут быть уменьшены правительством и должны выплачиваться независимо и самостоятельно в полном объеме.

Их нельзя учитывать при пересчете пенсионной выплаты, проведенной на основании постановления Кабмина № 103 от 21 февраля 2018 года «о перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц».

Суть спора, рассмотренного Верховным судом, заключается в обжаловании действий ответчика по уменьшению с 5 января 2018 г. размера доплат, предусмотренных для участников боевых действий. Истец просил обязать ответчика произвести перерасчет пенсии с 5 января 2018 г со стопроцентным учетом и выплатой повышения пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и целевой денежной помощи на проживание участнику боевых действий в размере 40 грн, выплатить разницу между фактически полученной и подлежащей уплате суммой пенсии с 5 января 2018 г.

В обоснование иска истец указал, что, рассчитывая размер пенсий в соответствии с п. 2 постановления № 103, Пенсионный фонд фактически уменьшает выплату повышений и надбавок к пенсии, установленных законами.

Верховный суд указал, что согласно нормам действующего законодательства, при перерасчете пенсии на основании ч.4 ст. 63 закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», в связи с принятием Кабмином постановления № 103, учитываются должностной оклад, оклад по воинскому (специальному) званию и процентная надбавка за выслугу лет на момент возникновения права на перерасчет пенсии.

Итак, на доплаты к пенсии, предусмотренные законодательством, в 2018 году распространялось регулирующее воздействие постановления КМУ № 103, но на повышение, определенные законом — нет. Поэтому повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (363 грн), а также на ежемесячную целевую денежную помощь на жизнь (40 грн), установленные истцу, постановление КМУ № 103 не повлияло как на определенные именно законом.

В связи с указанным суд пришел к выводу, что ответчик, осуществляя начисление и выплату повышения пенсии и пособия истцу, придерживался требований законодательства, которым урегулированы спорные правоотношения, а потому прав последнего не нарушил.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Верховный суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда, которые заключались в уменьшении размера пенсии за счет выплаты с 5 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года 75% суммы повышения пенсии, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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