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Фотограф делал селфи каждый день 20 лет подряд и смог показать скоротечность времени (впечатляющее видео)

В наши дни никого не удивишь селфи, которые делают для того, чтобы прославиться в Сети, порадовать друзей и знакомых. Большинство пользователей воспринимает селфи как нечто легкое, веселое и само собой разумеющееся.

В то же время у фотографа из Нью-Йорка Ноа Калины совершенно другое отношение к данному процессу: он фотографирует себя любимого с 11 января 2000 года для того, чтобы показать другим скоротечность и неумолимую «жестокость» времени.

И это ему, похоже, неплохо удается.

«Это в какой‑то степени и красиво, и грустно. Я помню, как смотрел видео проекта, когда мне было 12−13 лет, и вот мы здесь, уже спустя почти декаду. Время — такое чудовище, которое поглотит все, несмотря ни на что», — написал один из комментаторов под роликом.

По случаю 20-летнего «юбилея» своих творческих изысков Ноа Калина объединил 7263 фотографии в один 8-минутный ролик. В нем можно увидеть, как 19-летний парень постепенно отращивает бороду и седеет. Можно также заметить, как выросло качество современных камер.

Видеоролик он выложил на своем YouTube-канале.

Следует отметить, что Ноа прославился в интернете еще в 2006 году, когда опубликовал свой первый отчет ежедневных фотографий за первые 6 лет. Этот ролик до сих пор можно найти на его канале, видео тогда стало безумно популярным и собрало 26 миллионов просмотров.

Пародия на тот ролик даже появилась в «Симпсонах», в эпизоде «Вечное сияние симпсоновского разума». В нем, когда Гомер решает покончить с собой, перед его глазами проносится вся его жизнь в виде ютьюб-ролика, похожего на видео Ноа.

По словам Ноа Калины, он не собирается останавливаться и в 2030 году выложит еще одно видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в некоторых случаях «тяга» к экспериментам может закончиться для любителей селфи не всегда приятно. Так, в октябре прошлого года с Южного моста в Киеве сняли трех человек, среди которых были двое несовершеннолетних — 12 и 13 лет. Доморощенные руферы забрались на вершину моста (130 метров) ради селфи и едва не поплатились за это.

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