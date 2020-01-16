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Происшествия

В Днепре маршрутка насмерть сбила молодую женщину: появились фото и видео с места аварии

8:11 16 января 2020 242
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 15 января, в Днепре произошло смертельное ДТП — маршрутное такси сбило женщину. В этот же день в Киеве также случилась смертельная авария, в которой один человек погиб, второй попал в больницу с травмами головы.

Инцидент в Днепре произошел около 7 часов вечера на улице Рабочей. По предварительным данным, погибшей было около 30 лет. Сообщается, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте примерно в нескольких десятках метров от пешеходного перехода и попала под маршрутку.

Как сообщает «Информатор», на место прибыли полицейские и экипаж скорой помощи. Но медики ничего не смогли сделать. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Все обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.

«ФАКТЫ» писали о ДТП в Ровенской области, в котором столкнулись BMW и маршрутное такси с пассажирами. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Фото, видео «Информатор»

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