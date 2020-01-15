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Авто вылетело на встречку: в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)
В среду, 15 января, в Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП — один человек погиб, второй попал в больницу с травмами головы. Ранее в столице на бульваре Дружбы народов сгорела Honda вместе с водителем — авто большой скорости протаранило отбойник и снесло столб.
Как сообщают в столичной полиции, дорожно-транспортное происшествие на Братиславской случилось около 8 часов утра. По предварительным данным, 49-летний водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford.
В этом ДТП погиб 52-летний водитель Ford — он умер на месте. Водителя Mitsubishi с травмой головы увезли медики.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на выезде из Киева, на Новообуховской трассе Renault Logan налетел на отбойник. Машину разорвало на части, а ее водитель чудом не пострадал.
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