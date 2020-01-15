23.91 / 24.12 26.47 / 26.81
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Авто вылетело на встречку: в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)

13:28 15 января 2020 320
Разбитый автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 15 января, в Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП — один человек погиб, второй попал в больницу с травмами головы. Ранее в столице на бульваре Дружбы народов сгорела Honda вместе с водителем — авто большой скорости протаранило отбойник и снесло столб.

Как сообщают в столичной полиции, дорожно-транспортное происшествие на Братиславской случилось около 8 часов утра. По предварительным данным, 49-летний водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford.

В этом ДТП погиб 52-летний водитель Ford — он умер на месте. Водителя Mitsubishi с травмой головы увезли медики.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на выезде из Киева, на Новообуховской трассе Renault Logan налетел на отбойник. Машину разорвало на части, а ее водитель чудом не пострадал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Снег

Похолодание еще впереди: синоптик уточнила прогноз на 15 января

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер