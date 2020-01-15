Новый тренд в Instagram: новогодние елки «переодевают» ко Дню святого Валентина (фото)

Стиль жизни

В Instagram ширится новый тренд — среди желающих продлить себе праздник. Пользователи сети начали массово «переодевать» свои новогодние елки в «елки Дня святого Валентина».

Появилось уже более 2500 постов с хештегом #ValentinesTree и фотографиями «валентиновых деревьев». Вместо традиционных рождественских украшений на них вешают красные и розовые стеклянные шары, сердечки, розочки, перья, любовные послания и прочие атрибуты праздника всех влюбленных.

Таким образом многие намерены продержать ели у себя в гостиной всю зиму.

Не все, впрочем, пришли в восторг от этой идеи в области домашнего декора. «Кто сказал, что ко Дню святого Валентина требуется какое-то дерево? Зачем пытаться устроить два Рождества?», «Я разрываюсь напополам. С одной стороны, я не хочу убирать елку. С другой — не люблю День Святого Валентина» — писали некоторые комментаторы.



Хотя до праздника еще целый месяц, многие готовятся к нему заранее. Так, Дню святого Валентина посвятила свою новую эротическую коллекцию нижнего белья певица Рианна.



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